Robin Gosens vede sempre più Fiorentina. L'ex Atalanta e Inter è diventato una padina fondamentale per la squadra di Raffaele Palladino e la società viola è già al lavoro per il riscatto. Il Corriere dello Sport rivela un retroscena proprio su questo aspetto, un contatto fra il ds Pradè e la dirigenza berlinese: "I viola avevano anche meditato, sotto Natale, di anticipare i tempi, ma la cosa non è più andata in porto per via di una grana burocratica che non si è mai risolta".