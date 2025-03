CorSport fa chiarezza: “Ecco quanto manca per il riscatto di Robin Gosens”

Dal punto di vista numerico, il conteggio delle presenze di Gosens tiene conto delle partite disputate dalla Fiorentina dal 30 agosto in poi, con almeno 45 minuti in campo per essere considerate valide. Finora ha giocato 22 partite su 25 in Serie A, una in Coppa Italia e nessuna in Conference League. Con 11 gare di campionato ancora da giocare e un massimo di 7 in Conference, il tedesco ha bisogno di altre 7 presenze per raggiungere la soglia del 60%. Se la Fiorentina si fermasse agli ottavi di Conference, ne basterebbero invece solo 4.