Il retroscena su Comuzzo: “Al Viola Park a volte si stupiscono ancora”

Pietro Comuzzo si è dimostrato un elemento affidabile e pronto ogni volta che è stato chiamato in causa. Al Viola Park ancora si stupiscono del fatto che sappia adattarsi in fretta a ogni situazione . La sua stagione vive ora un momento di svolta: l'esclusione di Pablo Marí dalla lista UEFA e la squalifica di Ranieri gli spalancano le porte da titolare sia contro il Betis Siviglia che contro la Roma, confermando la fiducia che Raffaele Palladino ha sempre riposto in lui.

Contro il Betis, Comuzzo sarà schierato al centro della difesa a tre. In una linea già collaudata con Pongracic e Ranieri, mentre contro la Roma dovrà adattarsi sul centrosinistra, ruolo in cui si sta preparando grazie anche al minutaggio accumulato nel derby contro l'Empoli. Palladino, che lo ha lanciato in Serie A, sa di poter contare su di lui per affidabilità e duttilità tattica.