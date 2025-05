Il paradosso di Palladino: vicini alla stagione migliore senza Europa

La lunga stagione della Fiorentina sta per volgere al termine. Domenica sera l’ultimo atto a Udine: ancora una minima speranza di poter accedere alla prossima Conference League, anche se l’unica combinazione (vittoria viola e sconfitta Lazio all’Olimpico) non lascia spazio ad altre interpretazioni. Come scrive La Repubblica, con un paradosso che riguarda in prima persona Raffaele Palladino : in caso di successo, infatti, la sua squadra chiuderebbe a quota 65 punti in classifica. Ovvero il miglior risultato degli ultimi dieci anni , considerando in assoluto i punti conquistati sul campo. Eppure il peggiore nelle ultime quattro stagioni, ipotizzando che i viola così rimarrebbero fuori dall’Europa.

Tutto o niente: i record delle otto vittorie di fila, ma anche l’incapacità di battere le medio piccole, l’eliminazione in Coppa Italia e in Conference e le grandi emozioni negli scontri diretti con le vittorie contro Inter, Juventus, Milan, Atalanta, Roma, Lazio. Le premesse erano altre, così come l’obiettivo della società: alzare l’asticella, provare ad avanzare verso un’altra gradazione d’Europa. Un girone d’andata ai vertici, una seconda fase non in linea. La Curva Fiesole ha contestato un po’ tutti: dalla dirigenza al tecnico, passando ovviamente anche per i giocatori. “Ambizione” è la parola che più ricorre nella protesta degli ultras viola. E ambizione era il termine scelto dalla dirigenza al termine della scorsa stagione, dopo il triennio con Vincenzo Italiano e il comunicato da parte della Fiesole in cui si chiedeva di uscire dall’anonimato e di puntare in alto.