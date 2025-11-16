E dopo Dodò, la Nazione si sofferma anche su Robin Gosens. Il tedesco sta cercando la giusta forma fisica, con l'obiettivo di tornare in campo contro la Juventus:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Il no all’Atalanta, poi la crisi. Nazione: “Che fine ha fatto Robin Gosens?”
La Nazione
Il no all’Atalanta, poi la crisi. Nazione: “Che fine ha fatto Robin Gosens?”
La Nazione su Robin Gosens
Gosens ha rincorso la condizione a causa di qualche problema fisico. Insieme al club ha rifiutato una ricchissima proposta per tornare a Bergamo e ha sposato con un triennale il progetto viola dopo il riscatto obbligatorio dall'Union Berlino. Anche nelle amichevoli estive non è mai parso brillante, ma in principio si pensò a una condizione fisica da migliorare con il passare delle settimane. E invece è arrivato lo stop muscolare di San Siro che lo sta tenendo ai box anche durante la sosta. L'obiettivo rimane quello di esserci contro la Juventus per cominciare il nuovo percorso alla corte di Vanoli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA