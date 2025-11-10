Il messaggio della Fiesole da Genova: “Noi vogliamo gente che lotta”

Applausi, cori di incitamento per tutti ma anche la richiesta, d'ora in poi, di vedere gente che corra e lotti. Alla fine gli 800 tifosi viola del Ferraris hanno promosso la prova della prima Fiorentina di Vanoli, in grado di portar via da Genova un punto comunque importante. Quando Guida ha fischiato la fine della partita, la comitiva viola sia è portata sotto lo spicchio di tifosi arrivati da Firenze e in prima battuta ha ricevuto gli applausi dei presenti. Non solo, però.