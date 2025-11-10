Applausi, cori di incitamento per tutti ma anche la richiesta, d'ora in poi, di vedere gente che corra e lotti. Alla fine gli 800 tifosi viola del Ferraris hanno promosso la prova della prima Fiorentina di Vanoli, in grado di portar via da Genova un punto comunque importante. Quando Guida ha fischiato la fine della partita, la comitiva viola sia è portata sotto lo spicchio di tifosi arrivati da Firenze e in prima battuta ha ricevuto gli applausi dei presenti. Non solo, però.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Il messaggio della Fiesole da Genova: “Noi vogliamo gente che lotta”
La Nazione
Il messaggio della Fiesole da Genova: “Noi vogliamo gente che lotta”
Il messaggio della Curva Fiesole
Perché subito dopo il gesto d'apprezzamento sono arrivati una serie di slogan forti e chiari: «Vogliamo gente che lotta» e «Fuori gli attributi» i cori più gettonati per Ranieri e soci. Sabato, dalle parti del Franchi, il tifo organizzato era stato molto diretto con la squadra, affiggendo uno striscione in cui chiedeva impegno onde evitare di ricorrere alle «maniere pesanti». Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA