Piccoli e quel ritardo dal punto di vista fisico: nella sosta c’è da lavorare

La stagione di Roberto Piccoli può iniziare, con colpevole ritardo. Dopo quasi tre mesi è arrivato il primo centro in campionato per un centravanti pagato 27 milioni che per adesso si era visto soprattutto in Conference (una rete col Sigma Olomouc).

«Sono contento della mia prestazione anche se so di non essere ancora al cento per cento perché ho giocato poco, questo deve essere un punto di ripartenza per tutti» ha detto l'ex Cagliari nel post-partita di Genova. Un gol fatto, quello del parziale 2-1, e un'occasione creata quasi dal nulla su cui si è superato Leali: «Peccato per la sua parata, gli ho fatto i complimenti. Caspita, tutti con me devono fare questi interventi...».