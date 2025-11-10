La stagione di Roberto Piccoli può iniziare, con colpevole ritardo. Dopo quasi tre mesi è arrivato il primo centro in campionato per un centravanti pagato 27 milioni che per adesso si era visto soprattutto in Conference (una rete col Sigma Olomouc).
Piccoli e quel ritardo dal punto di vista fisico: nella sosta c’è da lavorare
«Sono contento della mia prestazione anche se so di non essere ancora al cento per cento perché ho giocato poco, questo deve essere un punto di ripartenza per tutti» ha detto l'ex Cagliari nel post-partita di Genova. Un gol fatto, quello del parziale 2-1, e un'occasione creata quasi dal nulla su cui si è superato Leali: «Peccato per la sua parata, gli ho fatto i complimenti. Caspita, tutti con me devono fare questi interventi...».
Una delle versioni migliori della Fiorentina in questo avvio di stagione (non ci voleva molto) che coincide col miglior Piccoli visto in viola, non una casualità: «Ci sentivamo bene in campo, purtroppo in questo periodo siamo sfortunati. Abbiamo preso un 2-2 assurdo, poi siamo indietro dal punto di vista atletico, caliamo sempre alla distanza. Saranno settimane di lavoro duro, lo sappiamo. Dobbiamo però ripartire da questa mentalità». La fortuna da portare dalla propria parte e una condizione da ritrovare in queste due settimane di pausa: questa la ricetta di Piccoli per il rilancio della squadra. Lo scrive il Corriere dello Sport.
