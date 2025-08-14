La Fiorentina dovrà dare battaglia al Bologna ma non soltanto se vorrà accaparrarsi le prestazioni di Hans Nicolussi Caviglia del Venezia. A scriverne questa mattina é Repubblica Genoa che spiega come attorno al Grifone si stiano registrando diversi movimenti di mercato.
Il Genoa su Nicolussi Caviglia. Per il club è il sostituto ideale di Frendrup
Il Grifone sul centrocampista di proprietà del Venezia
L'uomo del momento in Liguria è Morten Frendrup, che il genoa valuta circa 20 milioni di euro e che è finito nel mirino dell'Inter. Il sotituto, si legge, è già stato individuato e si tratta proprio di Nicolussi Caviglia.
