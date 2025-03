Gudmundsson stringe i denti. E il recupero di Adli sarebbe fondamentale

Gudmundsson ha avuto diversi problemi fisici e non è ancora un titolare fisso della Fiorentina. In campionato è partito dall’inizio solo 9 volte su 27, mentre in Europa ha dimostrato grande incisività con un gol e un assist in appena tre presenze. La sua disponibilità contro il Lecce è stato un segnale positivo e Palladino spera di poterlo sfruttare al meglio giovedì contro un Panathinaikos imprevedibile.