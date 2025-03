Per Adli c’è ancora da aspettare. Oggi si è allenato a parte

Palladino aspetta il ritorno in campo di Adli. Ma anche oggi si è allenato a parte, il recupero è ancora in corso

L'assenza di Adli è ormai una consuetudine delle ultime settimane in casa Fiorentina. L'infortunio alla caviglia patito contro prima della gara contro l'Inter ha privato Palladino di uno dei suoi elementi chiave. Le sue qualità in cabina di regia erano state fondamentali per i meccanismi viola. La partita chiave per il suo ritorno era quella contro il Lecce, ma ancora niente. Probabilmente per lui si valuterà un possibile rientro tra la gara di Atene e quella contro il Napoli. Intanto oggi il ragazzo si è allenato a parte, e quindi la risoluzione del suo problema fisico è ancora lontana