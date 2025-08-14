"Gioca troppo arretrato!". Questa una delle principali critiche rivolate ad Albert Gudmundsson da addetti ai lavori ma non solo nella scorsa stagione. Il numero 10 della Fiorentina, parlando alla Gazzetta dello Sport, ha spiegato il perché della sua posizione in campo:
Gudmundsson spiega: “C’è un motivo se arretro spesso quando gioco”
"Arretrare è una richiesta anche di Pioli? Dipende tutto dal gioco e dalla partita"
Lei ha fatto 108 gol in carriera, ma spesso la vediamo anche arretrare. Perché? Mi piace far parte del gioco e a volte c'è bisogno di portare un altro uomo a centrocampo. Poi dopo un po' che non tocco il pallone, vado a cercarlo per riprendere il feeling con la palla. In più sono un giocatore che vorrebbe avere la palla, sempre e ovunque. Arretrare è una richiesta anche di Pioli? Dipende tutto dal gioco e dalla partita, ci sono delle gare in cui vuole che stia alto e altre che torni indietro. Dipende con chi e dove giochiamo.
