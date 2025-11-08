Gudmundsson, la testa è più libera. A dicembre il verdetto dal processo

Albert Gudmundsson è tornato in Italia dopo il viaggio in patria per il processo. La testa è più libera, c'è attesa per il verdetto.

Albert Gudmundsson è rientrato ieri mattina al Viola Park dopo la toccata e fuga in patria. Giovedì si è infatti svolta l'ultima parte del processo che lo vede indagato per cattiva condotta sessuale da parte del tribunale di Reykjavik. Dopo una prima assoluzione, l'attaccante è tornato in aula visto il ricorso presentato e la speranza è che venga confermata l'innocenza già certificata con la prima istanza.