Gudmundsson, la testa è più libera. A dicembre il verdetto dal processo

Albert Gudmundsson è tornato in Italia dopo il viaggio in patria per il processo. La testa è più libera, c'è attesa per il verdetto.
Redazione VN

Albert Gudmundsson è rientrato ieri mattina al Viola Park dopo la toccata e fuga in patria. Giovedì si è infatti svolta l'ultima parte del processo che lo vede indagato per cattiva condotta sessuale da parte del tribunale di Reykjavik. Dopo una prima assoluzione, l'attaccante è tornato in aula visto il ricorso presentato e la speranza è che venga confermata l'innocenza già certificata con la prima istanza.

Il mese prossimo il verdetto

Secondo il Corriere dello Sport, entro il 4 dicembre ci sarà la decisione finale. Una liberazione. Curiosamente, l'ex Genoa ora affronterà il suo recente passato e poi tornerà nuovamente in patria per le partite di qualificazioni mondiali contro Azerbaigian e Ucraina.

