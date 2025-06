Gudmundsson in viola: la Fiorentina ha raggiunto l’obiettivo pattuito un anno fa

Nella mattinata di ieri viola e Genoa si sono sentiti per l’ennesima volta per trovare la quadra: da una parte Pradé e Goretti che chiedevano uno sconto rispetto ai 17 milioni previsti al momento dell’accordo stipulato un anno fa o un nuovo prestito, dall’altra i rossoblù vogliosi di tenere la barra dritta sulla cifra fissata e pronti a ricevere altre offerte in caso di mancato accordo con la Fiorentina, con Roma e Bologna spettatrici interessate.