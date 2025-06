Gudmundsson, così rimani al Genoa. CorSport: “Fiorentina e Roma riflettono”

Albert Gudmundsson tra Fiorentina e Roma. Il numero 10 viola è in attesa di capire quale sarà il suo futuro e nel mentre, i club di Serie A bussano alla porta del Genoa per convincere il club ligure. Se Daniele Pradè ha il coltello dalla parte del manico con l' obbligo di riscatto fissato a 17mln, la volontà di uno sconto ha aperto la possibilità di inserimento della Roma di Gasperini.

Secondo il Corriere dello Sport, anche i giallorossi non vorrebbero discostarsi troppo dall'offerta viola di prestito con diritto di riscatto. Per questo motivo, Gasperini potrebbe virare su altri obiettivi per l'attacco: