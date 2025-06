CorSport sicuro: “Salvo novità, Gudmundsson non sarà riscattato”. Fiorentina e ora?

Albert Gudmundsson non sarà riscattato. Questo è quello che scrive il Corriere dello Sport questa mattina, soffermandosi proprio sul numero 10 della Fiorentina. La dirigenza viola sta cercando molti giocatori offensivi per una vera e propria rivoluzione e dietro a queste ricerche ci sarebbe proprio l'addio dell'islandese.

Il diritto di riscatto è di 17mln, cifra considerata esagerata dalla Fiorentina. Se non ci sarà un accordo sul riscatto, Gudmundsson tornerà al Genoa. L'islandese, non è l'unico attaccante viola in bilico: