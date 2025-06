Fiorentina, attenta. Una rivale di A su Gudmundsson. CorSport: “Idea concreta”

Albert Gudmundsson compie oggi 28 anni, ma festeggia con l’incertezza di una vicenda giudiziaria ancora aperta: nonostante due assoluzioni in Islanda, dovrà attendere ottobre per la sentenza definitiva. Questo condiziona anche il suo futuro calcistico, che resta in bilico: non è ancora chiaro in quale città giocherà la prossima stagione né con quale maglia. Il Genoa cerca un acquirente, mentre l’islandese spera in un club di alto livello per rilanciarsi dopo una stagione difficile con la Fiorentina.