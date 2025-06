Da Genova: “Il processo incide su Gudmundsson. Palladino ha sbagliato con lui”

"La volontà di Gudmundsson è chiara, poter restare a Firenze. La situazione è tutta nelle mani della Fiorentina, si avvicina la data della verità. Entro il 18 la Fiorentina deve far valere l'opzione, ma non credo accadrà. Nel caso mi sembra difficile che Gudmundsson ritorni al Genoa. Il processo a suo carico è in autunno. Il giocatore non ha reso forse come ci si aspettava, ma l'incognita del processo lascia tutto in sospeso. La Fiorentina sta proponendo al Genoa uno sconto, oppure un altro anno di prestito, a condizioni diverse. Il Genoa si fa forte del contratto fatto lo scorso anno. Il ragazzo ha pretendenti anche all'estero. Ma il Genoa difficilmente accetterà un altro anno di prestito. Nel frattempo è tornato in Islanda per le gare con la nazionale. L'errore che ha commesso Palladino, soprattutto all'inizio, è stato quello di imbrigliarlo troppo tatticamente. Lui deve essere lasciato libero di svariare, deve poter puntare l'avversario. Evidentemente Gudmundsson ha sofferto troppo queste briglie tattiche"