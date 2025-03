Gosens risolve la partita più importante di Palladino. La scossa del leader

Il Corriere dello Sport scrive oggi sulle sue pagine di Robin Gosens, esterno viola che è stato decisivo in Fiorentina-Lecce. Il tedesco, infatti, ha sbloccato e risolto la partita più importante della stagione, fin qui, per la Fiorentina di Raffaele Palladino. Non una prestazione sontuosa della squadra in genere, ma la concretezza e la concentrazione del terzino classe '94 sono valse il successo. Con la rete siglata ieri sera Gosens ha messo a referto il terzo sigillo in Serie A, dopo aver marcato contro il Monza al primo turno e contro il Genoa alla decima giornata, quando la Fiorentina ha portato a casa una delle sue più classiche vittorie "sporche" (il guizzo del terzino è stato decisivo). In più ci aggiungiamo il gol segnato a ottobre in occasione della gara valida per il maxigirone di Conference League contro i New Saints (LEGGI QUI I MARCATORI VIOLA). Serviva una scossa da parte dei leader, uno dei quali era ed è proprio Gosens. Che ha risposto 'presente' spiazzando Wladimiro Falcone dopo appena nove minuti. La spinta dei giocatori con un bagaglio d'esperienza più consistente era quello che ci voleva per trasmettere un po' di fiducia a tutta la rosa. Grazie a Gosens i viola potranno lavorare con quella dose di serenità in più che farà la differenza in vista della trasferta di giovedì prossimo ad Atene.