Giuseppe Commisso, Catherine e il messaggio chiaro sul futuro della Fiorentina

Il Corriere Fiorentino su Giuseppe Commisso

Redazione VN 28 gennaio 2026 (modifica il 28 gennaio 2026 | 07:40)

Joseph (Giuseppe) Commisso è ufficialmente il nuovo presidente della Fiorentina, nel segno di una chiara continuità con la gestione del padre Rocco. La nomina è stata formalizzata nel Consiglio di Amministrazione del club, che ha visto anche l’ingresso di Catherine Commisso nel CdA, ora composto da quattro membri insieme all’amministratore delegato Mark Stephan e al direttore generale Alessandro Ferrari. La società ha ribadito la volontà di proseguire senza scosse sul piano manageriale.

Catherine Commisso resterà in una posizione più defilata, mentre il figlio assumerà un ruolo centrale anche con una presenza più frequente a Firenze. Nelle sue prime dichiarazioni da presidente, Giuseppe Commisso ha espresso pieno sostegno a Stephan e Ferrari, ringraziando la madre per l’impegno e sottolineando la determinazione a portare avanti l’eredità e la visione costruita dal padre, lavorando per rafforzare il club con continuità e responsabilità.

Quarantaquattro anni, newyorkese, laureato in Ingegneria Civile alla Columbia University e recentemente promosso vicepresidente di Mediacom, Commisso era già consigliere e tifoso viola prima di assumere la presidenza. La proprietà ha confermato una strategia di lungo periodo orientata alla stabilità e al consolidamento del ruolo della Fiorentina a livello nazionale e internazionale. Un percorso che prosegue “nel nome di Rocco”, accolto anche dagli auguri istituzionali e che chiude, almeno per ora, la porta a ipotesi di nuovi investitori. Lo scrive il Corriere Fiorentino.