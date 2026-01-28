Joseph (Giuseppe) Commisso è ufficialmente il nuovo presidente della Fiorentina, nel segno di una chiara continuità con la gestione del padre Rocco. La nomina è stata formalizzata nel Consiglio di Amministrazione del club, che ha visto anche l’ingresso di Catherine Commisso nel CdA, ora composto da quattro membri insieme all’amministratore delegato Mark Stephan e al direttore generale Alessandro Ferrari. La società ha ribadito la volontà di proseguire senza scosse sul piano manageriale.
Giuseppe Commisso, Catherine e il messaggio chiaro sul futuro della Fiorentina
Catherine Commisso resterà in una posizione più defilata, mentre il figlio assumerà un ruolo centrale anche con una presenza più frequente a Firenze. Nelle sue prime dichiarazioni da presidente, Giuseppe Commisso ha espresso pieno sostegno a Stephan e Ferrari, ringraziando la madre per l’impegno e sottolineando la determinazione a portare avanti l’eredità e la visione costruita dal padre, lavorando per rafforzare il club con continuità e responsabilità.
Quarantaquattro anni, newyorkese, laureato in Ingegneria Civile alla Columbia University e recentemente promosso vicepresidente di Mediacom, Commisso era già consigliere e tifoso viola prima di assumere la presidenza. La proprietà ha confermato una strategia di lungo periodo orientata alla stabilità e al consolidamento del ruolo della Fiorentina a livello nazionale e internazionale. Un percorso che prosegue “nel nome di Rocco”, accolto anche dagli auguri istituzionali e che chiude, almeno per ora, la porta a ipotesi di nuovi investitori. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
