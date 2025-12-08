Giovedì c’è la Conference, CorSport: “Vanoli vuole recuperare Gosens e Fazzini”

Appena dopo la sconfitta incassata a Reggio Emilia, la Fiorentina è scesa in campo, al Viola Park, per sostenere una seduta di scarico . Nella mattinata di ieri i giocatori di Paolo Vanoli hanno ripreso subito ad allenarsi per favorire il defaticamento in vista di una settimana impegnativa, che comprenderà anche il turno di Conference League.

Giovedì alle 18:45 arriverà la Dinamo Kiev in un Franchi dall'atmosfera che si annuncia particolarmente tesa. L'esodo di tifosi viola, ieri l'altro, non è stato in alcun modo premiato da Ranieri e compagni, quindi è plausibile che lo stadio non si riempirà. Oggi è prevista una giornata libera per la squadra. A meno di ricadute dell'ultimo momento, è molto probabile che giovedì torni a disposizione Fazzini. Speranze anche per Gosens, che aveva provato a rientrare, senza successo, sabato pomeriggio col Sassuolo.