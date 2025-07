Giovani in cerca di spazio: le chance di Kospo, Fortini, Bianco, Ndour e gli altri

Viene citato Niccolò Fortini, reduce da un anno più che positivo (e da titolare) con la Juve Stabia in Serie B ma ancora non entrato in pianta stabile del gruppo di Pioli per via di qualche problema fisico. Dovrebbe essere lui l'alternativa a Dodò in caso di permanenza del brasiliano, ma non mancano interessamenti di altri club. In bilico Alessandro Bianco, rientrato dal prestito al Monza, così come anche Richardson e un pimpante Ndour. "E se Martinelli, promosso vice De Gea dopo l’addio di Terracciano è ormai un certezza, dal terzo portiere Leonardelli passando per Kouadio, Trapani, Montenegro e Braschi quella che stanno vivendo è un’esperienza di cui far tesoro prima di tornare in Primavera".