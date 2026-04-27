Gazzetta vota Fiorentina: “Ai punti avrebbe meritato la vittoria”

L'analisi della Gazzetta dello Sport

Redazione VN 27 aprile 2026 (modifica il 27 aprile 2026 | 08:16)

Ai punti avrebbe vinto la Viola, che ci ha provato di più nonostante le tante assenze e ha sperperato un'occasionissima con Solomon nel primo tempo. I neroverdi però hanno colpito il palo nella ripresa con Pinamonti. Osservato speciale Fabio Grosso, uno dei candidati per la panchina della Fiorentina per il 2026-27, che ha lasciato tracce di concretezza più che di gioco, complice anche la squalifica di Berardi.

«Ho un ottimo rapporto con Paratici, essere accostato alla Fiorentina è motivo d'orgoglio», ha detto il tecnico alla canonica domanda sul futuro. «Conferma? Per me parlano i numeri», ha ribattuto Paolo Vanoli, che in quanto a emergenza ieri era quello messo peggio: all'ormai cronica mancanza di Kean s'è aggiunto il forfait di Piccoli, fermato da un risentimento all'adduttore e nemmeno convocato come

Gosens, Fortini e Parisi. Sei assenti e attacco decimato con Gudmundsson (alla presenza numero 100 in A) falso nove.

La Fiorentina ci ha provato di più, come dimostrano i 17 tiri complessivi e il fatto che il portiere neroverde Turati sia stato il migliore in campo, e ha incassato il settimo risultato utile consecutivo in campionato e il terzo clean sheet nelle ultime 4 gare. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.