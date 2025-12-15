Gazzetta: “Vanoli, le scelte incomprensibili e il paradosso della Fiorentina”

L'analisi della Gazzetta dello Sport

La Fiorentina perde ancora, e l’aspetto più inquietante è che stavolta ha davvero dato tutto. Ha corso, lottato, provato a giocare, ma è uscita sconfitta per la terza volta consecutiva, la nona in quindici partite, senza mai assaporare una vittoria. Il Verona, trascinato dalla doppietta di Orban, scavalca il Pisa e lascia i viola ultimi in classifica, staccati di quattro punti dalla penultima e addirittura otto dalla quartultima. Una situazione pesantissima, che tiene in vita la speranza solo in teoria, a patto di una svolta che però non arriva.

Ancora più della classifica, preoccupa la sensazione di inevitabilità che accompagna la squadra nei momenti decisivi delle partite. Quando il match è in equilibrio e basterebbe poco per indirizzarlo, la Fiorentina sbaglia e si consegna agli avversari. Il paradosso è che la prestazione non è lontana da quella di alcune gare della scorsa stagione, quando a fare la differenza erano un portiere decisivo e un centravanti cinico. Quest’anno succede l’opposto: De Gea commette errori gravi, come in occasione del primo gol di Orban, e Kean spreca troppe chance sotto porta. Con il rendimento di un anno fa, questa partita sarebbe probabilmente finita con una vittoria viola.

Ai limiti individuali si sommano quelli collettivi e tattici. La Fiorentina fatica terribilmente a costruire gioco e a risalire il campo, affidandosi quasi esclusivamente al lancio di Fagioli per Kean, schema da cui nasce anche l’autogol di Nunez. Alcune scelte di Vanoli, come l’arretramento di Parisi o cambi che peggiorano l’assetto, non convincono, mentre l’unica vera variazione è l’ingresso di Dzeko con Gudmundsson alle spalle. Con una media punti di 0,40 a partita, identica a quella di Pioli, la posizione del tecnico è ora sotto osservazione. Se due allenatori non riescono a trovare soluzioni, la società dovrà interrogarsi sui limiti strutturali della rosa, anche in vista del mercato di gennaio. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.