La Gazzetta dello Sport si sofferma sulle parole di Paolo Vanoli in conferenza stampa. L'allenatore della Fiorentina ha chiamato a raccolta i tifosi, serve battere la Juventus:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Vanoli e quel concetto tanto caro alla città di Firenze”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Vanoli e quel concetto tanto caro alla città di Firenze”
Paolo Vanoli ha caricato la squadra
Vanoli, che a Firenze ha giocato, ricorda bene che questa per i tifosi è la gara più importante dell'anno e rispolvera un concetto tanto caro alla città: «Non è la partita della svolta, questa è "La Partita" perché sappiamo quanto conti per i nostri sostenitori. Dai miei ragazzi mi aspetto impegno e ferocia, oltre a non abbattersi nelle difficoltà. Dobbiamo avere l'umiltà dei vincenti e pensare da squadra». La Fiorentina è ultima e dovrà uscire dalla crisi a piccoli passi: «Vincere è come stare sulle montagne russe, imparando a scendere e risalire. Il gruppo ha voglia di farcela».
© RIPRODUZIONE RISERVATA