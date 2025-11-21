Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Vanoli e quel concetto tanto caro alla città di Firenze”

Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “Vanoli e quel concetto tanto caro alla città di Firenze”

Vanoli, Pioli
Paolo Vanoli ha caricato la squadra
Redazione VN

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulle parole di Paolo Vanoli in conferenza stampa. L'allenatore della Fiorentina ha chiamato a raccolta i tifosi, serve battere la Juventus:

Vanoli, che a Firenze ha giocato, ricorda bene che questa per i tifosi è la gara più importante dell'anno e rispolvera un concetto tanto caro alla città: «Non è la partita della svolta, questa è "La Partita" perché sappiamo quanto conti per i nostri sostenitori. Dai miei ragazzi mi aspetto impegno e ferocia, oltre a non abbattersi nelle difficoltà. Dobbiamo avere l'umiltà dei vincenti e pensare da squadra». La Fiorentina è ultima e dovrà uscire dalla crisi a piccoli passi: «Vincere è come stare sulle montagne russe, imparando a scendere e risalire. Il gruppo ha voglia di farcela».

Leggi anche
CorFio: “Dalle mani allo sguardo. Il linguaggio non verbale di Paolo Vanoli”
Nazione: “Basterebbe la metà della grinta di Vanoli. Sabato non ci sarebbe gara”

© RIPRODUZIONE RISERVATA