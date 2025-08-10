Gazzetta: “Tutto sulla punta centrale. Ioannidis improbabile, ecco il favorito”

La Gazzetta dello Sport scrive oggi del calciomercato della Fiorentina, riportando aggiornamenti sugli obiettivi dei gigliati. Come scrive il quotidiano, infatti, da domani l'attenzione sarà volta tutta sulla punta centrale. La Fiorentina esce dalla tournée inglese con almeno due certezze: la prima è che la squadra è in crescita sotto tutti i punti di vista e la seconda è che sul mercato verranno fatti ingressi mirati e uno sarà di sicuro un vice Kean. Per adesso, il nome che era finito nei radar, Fotis loannidis LEGGI QUI, non pare aggredibile perché il Panathinaikos chiede 30 milioni, e anche se fossero 25 sono un'enormità per un elemento che deve dare, al bisogno, respiro al centravanti titolare. Nella lista c'è anche Cristian Shpendi del Cesena perché, è vero che è giovane e con poca esperienza per la Serie A, però dal punto di vista delle caratteristiche corrisponde al profilo cercato.