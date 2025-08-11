Gazzetta sul centrocampo: “Se non parte nessuno, zero entrate. E su Caviglia… “

Viola News
Nicolussi Caviglia sì, ma prima serve cedere
La Gazzetta dello Sportsi sofferma sul centrocampo della Fiorentina. Dall'Inghilterra accostano alla Fiorentina Harry Winks del Leicester, su cui si è mosso anche il Valencia.

Però ad ora non pare che il reparto sia nei pensieri dei viola perché se non ci saranno cessioni in mezzo, non ci saranno nuovi ingressi dopo l'arrivo di Sohm. In caso di un'uscita, sempre buono il nome di Nicolussi Caviglia del Venezia.

