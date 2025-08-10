Telegraph: Fiorentina, sfida al Valencia per un centrocampista del Leicester

Il futuro di Harry Winks potrebbe presto essere lontano da Leicester. Il centrocampista inglese è infatti finito nel mirino di Valencia e Fiorentina, entrambe interessate a rinforzare la mediana con un profilo di esperienza internazionale.
Centrocampo, il rinforzo potrebbe arrivare da Leicester
Winks, 29 anni, ex Tottenham, è partito dalla panchina nella gara d’esordio di Championship contro lo Sheffield Wednesday, segnale che potrebbe preludere, si legge, a una sua partenza.
