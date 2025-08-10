Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Telegraph: Fiorentina, sfida al Valencia per un centrocampista del Leicester

news viola

Telegraph: Fiorentina, sfida al Valencia per un centrocampista del Leicester

Telegraph: Fiorentina, sfida al Valencia per un centrocampista del Leicester - immagine 1
Centrocampo, il rinforzo potrebbe arrivare da Leicester
Redazione VN

Il futuro di Harry Winks potrebbe presto essere lontano da Leicester. Il centrocampista inglese è infatti finito nel mirino di Valencia e Fiorentina, entrambe interessate a rinforzare la mediana con un profilo di esperienza internazionale.

Winks, 29 anni, ex Tottenham, è partito dalla panchina nella gara d’esordio di Championship contro lo Sheffield Wednesday, segnale che potrebbe preludere, si legge, a una sua partenza.

Leggi i
commenti
News viola: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA