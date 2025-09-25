Gazzetta su Gudmundsson: “Adesso deve ripagare la pazienza di Firenze”

La Gazzetta dello Sport su Albert Gudmundsson

Redazione VN 25 settembre 2025 (modifica il 25 settembre 2025 | 08:29)

Da agosto in poi, Gudmundsson ha realizzato una rete contro il Polissya in Conference, ma nessuna in campionato, così come è ancora a secco tutto il reparto offensivo. Per dare più soluzioni alla squadra serve uno scatto in avanti nelle prestazioni, visto che la Fiorentina non ha mai vinto in Serie A, e perfino le prestazioni generali sono state al di sotto di un club ambizioso come quello del presidente Rocco Commisso.

Nella testa di Gud ora c'è soltanto la voglia di emergere e di rendere al massimo per contraccambiare l'amore e perfino la pazienza che la piazza ha avuto nei suoi confronti. Nessuno si stanca di aspettare, se sa che dietro c'è il talento. E il caso di Gud, però adesso deve emergere. A frenarlo lo scorso anno sono stati pure i ripetuti infortuni che lo hanno fatto scendere in campo solo 1757 minuti fra campionato e Coppe, con otto reti messe a segno, alcune delle quali molto pesanti o comunque nei big match con Lazio, Milan, Napoli e Juventus. C'è sempre però quel senso di incompiutezza generale che ora aspetta un'inversione di tendenza.

A inizio novembre ci sarà poi l'udienza finale in Islanda per il procedimento per presunta cattiva condotta sessuale e ai primi di dicembre arriverà la sentenza definitiva. Il giocatore è tranquillo perché è già stato assolto a più riprese, ma sarà solo la parola "fine" a mettere tutto alle spalle. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.