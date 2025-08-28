Gazzetta su Dzeko: “Finora ha un po’ faticato. E per Pioli ha un ruolo ben preciso”

Stasera sarà la serata del debutto di Edin Dzeko dal 1 minuto

Redazione VN 28 agosto 2025 (modifica il 28 agosto 2025 | 08:54)

Una decisione oggi è obbligata. Davanti debutta da titolare Edin Dzeko, il trentanovenne centravanti bosniaco che fin qui ha giocato 20 minuti a Presov. La squalifica europea per due giornate dell'imprescindibile Moise Kean e la non presenza in questa temporanea lista Uefa del nuovo attaccante Roberto Piccoli impongono l'utilizzo dal via del nuovo numero nove.Beltran, in uscita, non è convocato.

Dzeko finora un po' ha faticato e ha accusato pure qualche problemino. Ma il suo ruolo sembra più quello di regista offensivo in grado di indirizzare il pallone verso la profondità o il compagno di reparto che quello di punta che attacca lo spazio. Non è nelle sue corde.

«Concordo. È più un centravanti di manovra che di profondità - spiega l'allenatore - Ma stavolta può fare sia l'uno che l'altro». Poi Pioli inserirà Piccoli: «È un buon investimento. Può fare tante cose. Ha capacità tecniche e fisiche, è determinato». Lo scrive la Gazzetta dello Sport.