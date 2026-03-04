Gazzetta stronca Rugani: “Impacciato. Ha stabilito un triste primato”

Peggio di così non si può. Il debutto di Rugani con la Fiorentina è stato un incubo. Per lui ma anche per chi gli stava attorno. Rugani forse ha stabilito un primato: è colpevole in tutt’e tre le reti dell’Udinese. La Fiorentina non ha perso questa partita così importante per colpa esclusiva di Rugani, ma lui ha certamente dato un bel contributo. È sembrato impacciato, in continua difficoltà, incapace di arginare i potenti attaccanti dei friulani. I viola non si possono permettere di fare certi regali se vogliono tirarsi fuori dai guai.