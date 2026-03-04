Viola News
Gazzetta stronca Rugani: “Impacciato. Ha stabilito un triste primato”

Redazione VN

Nel suo corsivo su La Gazzetta dello Sport, il vice direttore della rosea Stefano Agresti ha parlato dell'esorsio shock in maglia viola di daniele Rugani:

Peggio di così non si può. Il debutto di Rugani con la Fiorentina è stato un incubo. Per lui ma anche per chi gli stava attorno. Rugani forse ha stabilito un primato: è colpevole in tutt’e tre le reti dell’Udinese. La Fiorentina non ha perso questa partita così importante per colpa esclusiva di Rugani, ma lui ha certamente dato un bel contributo. È sembrato impacciato, in continua difficoltà, incapace di arginare i potenti attaccanti dei friulani. I viola non si possono permettere di fare certi regali se vogliono tirarsi fuori dai guai.

