Gazzetta stronca Rugani: “Impacciato. Ha stabilito un triste primato”

Nel suo corsivo su La Gazzetta dello Sport, il vice direttore della rosea Stefano Agresti ha parlato dell'esorsio shock in maglia viola di daniele Rugani:
Uno stralcio del corsivo di Stefano Agresti sulla rosea
Peggio di così non si può. Il debutto di Rugani con la Fiorentina è stato un incubo. Per lui ma anche per chi gli stava attorno. Rugani forse ha stabilito un primato: è colpevole in tutt’e tre le reti dell’Udinese. La Fiorentina non ha perso questa partita così importante per colpa esclusiva di Rugani, ma lui ha certamente dato un bel contributo. È sembrato impacciato, in continua difficoltà, incapace di arginare i potenti attaccanti dei friulani. I viola non si possono permettere di fare certi regali se vogliono tirarsi fuori dai guai.
