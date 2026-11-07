La Juventus arriva alla sfida del Franchi, ultima prima della sosta per le nazionali, con due vittorie consecutive contro Napoli e AZ Alkmaar e diverse assenze. La rifinitura servirà a Spalletti per decidere chi convocare. Andrea Cambiaso, rientrato affaticato dalla trasferta in Olanda, salterà la Fiorentina. Resta in dubbio anche Francisco Conceição, alle prese con la lussazione alla spalla rimediata nel finale della gara con la Lazio del 18 ottobre. Il portoghese farà un tentativo, ma le sensazioni di ieri erano poco incoraggianti e lo staff eviterà di forzare il recupero.

C’è più ottimismo per Weston McKennie, che ha saltato la trasferta di Alkmaar per recuperare in vista del Franchi. Il provino dirà se lo statunitense potrà partire titolare o essere utilizzato a gara in corso. In miglioramento anche Zeki Çelik, fermo dalla partita contro il Rennes del 22 ottobre e già rientrato parzialmente in gruppo. Torneranno invece in panchina Zhegrova e Rugani, indisponibili in Europa League perché fuori dalla lista UEFA.

Dagli undici indisponibili di Alkmaar, la Juventus potrebbe così scendere a otto assenti contro la Fiorentina. Oltre ai lungodegenti Yildiz, Locatelli, Thuram e Grabara, mancheranno il fuori lista Milik e gli acciaccati Nico González e Cambiaso, ai quali con ogni probabilità si aggiungerà Conceição. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.