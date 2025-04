Gazzetta: “Si rivede Colpani. Contro il Betis potrebbe essere convocato”

Dopo due mesi e mezzo di assenza è pronto al rientro Andrea Colpani. Un problema al collo del piede destro rimediato contro il Como lo ha tenuto fermo per molto tempo con tanto di tutore. La data del suo rientro sembrava essere stata fissata per la sfida contro l'Empoli, ma così non è stato. Secondo La Gazzetta dello Sport potremmo finalmente rivederlo tra i convocati per la sfida contro il Betis a Siviglia.