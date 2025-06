Gazzetta: “Pioli può dare fiducia a Ikonè. Vice-Kean? Probabile serva un Kean… “

Scelto l'allenatore, adesso servono i giocatori. Sì perché la Fiorentina è pronta per chiudere la trattativa con Stefano Piolie dall'Arabia arrivano le prime indicazioni per il mercato. Partendo dal suo 4-2-3-1,la dirigenza viola potrebbe utilizzare qualche giocatore di ritorno dai prestiti per aiutare il nuovo allenatore.