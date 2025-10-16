Roberto Piccoli dovrebbe giocare titolare domenica sera contro il Milan visto l'infortunio rimediato da Moise Kean in nazionale. Come scriveLa Gazzetta dello Sport, l'ex Cagliari sogna l'impresa perché sarà la nona volta che affronterà i rossoneri contro cui, tuttavia, non ha mai segnato. Ora c'è da abbattere il muro dei giganti del Milan che hanno subìto appena 3 gol nelle prime 6 giornate.
Gazzetta: “Piccoli in rampa di lancio. E deve sfatare il tabù Milan”
Se Kean non dovesse farcela, Stefano Pioli è pronto a lanciare Piccoli che aspetta il suo momento. Lo scorso anno in rosa non c'erano altre prime punte, ma ora la Fiorentina si è tutelata con un altro attaccante, con caratteristiche simili, e questo è un motivo in più per non correre rischi o forzare i tempi.
Per Piccoli sarebbe la prima volta dal primo minuto in Serie A senza Kean al suo fianco, perché quando è stato titolare lo ha fatto in coppia con Moise, sia in trasferta con il Torino che in casa contro il Como. Inoltre l'ex Cagliari va a caccia del primo gol in campionato. La convocazione e l'esordio in nazionale sono stati motivi di enorme soddisfazione, dopo aver lavorato in silenzio, con la convinzione di poter mostrare tutto il suo valore. Chi lo sconosce bene, lo descrive come un calciatore centrato, ossesionato dall'andare a mille in allenamento. Gli allenatori sono sempre stati colpiti e conquistati da come lavora e le conferme sono arrivate sia dal CT Gattuso che dallo stesso Stefano Pioli. La Fiorentina ha investito forte su di lui. Per questo vuole ripagare la fiducia e dimostrare tutta la sua fame di fronte alla formazione contro in carriera conta più presenze (8) in Serie A e più minuti giocati (477), ma - come detto - senza gol.
