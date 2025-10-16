Gazzetta: “Piccoli in rampa di lancio. E deve sfatare il tabù Milan”

Per Piccoli sarebbe la prima volta dal primo minuto in Serie A senza Kean al suo fianco, perché quando è stato titolare lo ha fatto in coppia con Moise, sia in trasferta con il Torino che in casa contro il Como. Inoltre l'ex Cagliari va a caccia del primo gol in campionato. La convocazione e l'esordio in nazionale sono stati motivi di enorme soddisfazione, dopo aver lavorato in silenzio, con la convinzione di poter mostrare tutto il suo valore. Chi lo sconosce bene, lo descrive come un calciatore centrato, ossesionato dall'andare a mille in allenamento. Gli allenatori sono sempre stati colpiti e conquistati da come lavora e le conferme sono arrivate sia dal CT Gattuso che dallo stesso Stefano Pioli. La Fiorentina ha investito forte su di lui. Per questo vuole ripagare la fiducia e dimostrare tutta la sua fame di fronte alla formazione contro in carriera conta più presenze (8) in Serie A e più minuti giocati (477), ma - come detto - senza gol.