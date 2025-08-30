Gazzetta: “Nicolussi Caviglia alza il livello e risolve un problema a Pioli”

Gazzetta si sofferma su Nicolussi Caviglia

Redazione VN 30 agosto 2025 (modifica il 30 agosto 2025 | 08:16)

Stefano Pioli era stato chiaro alla vigilia del ritorno del playoff di Conference col Polissya:«Se prendiamo qualche giocatore deve essere uno che alza il livello, altrimenti restiamo come siamo». Accontentato. Nicolussi Caviglia, play puro, effettivamente alza il livello. E, soprattutto, risolve un problema. essendo un regista classico, può permettere a Nicolò Fagioli di giocare anche da mezzala.

Anche se Pioli, sempre mercoledì, ha detto che il piacentino, pure lui ex Juve, «è un costruttore di gioco». L'arrivo dell'aostano che, evidentemente ha un debole per le città d'arte, visto che viveva nel cuore di Venezia, permette anche di tornare al 3-5-2 puro, componendo una mediana tutta italiana con lui, Fagioli e Mandragora e due alternative di qualità come Sohm e Ndour, l'elemento che in questo momento sta faticando maggiormente e che nelle ultime due partite (Cagliari e Polissya) è andato a far la doccia all'intervallo.

Nicolussi Caviglia, felicissimo di come si è risolta la sua vicenda, ha scelto il numero 14, quello che aveva anche a Venezia. Dove, nello scorso campionato, ha giocato 35 volte segnando quattro gol. Due li ha realizzati contro l'Udinese, uno contro il Parma e un altro al Como. Due gli assist forniti, ma vanno segnalati anche i sei cartellini gialli. Perché il nuovo play viola, quando c'è da intervenire per impedire l'offensiva avversaria si prende il rischio del cartellino. Segno di personalità. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.