Gazzetta: “Milan, non solo Comuzzo. I rossoneri vogliono Milenkovic”

La Gazzetta dello Sport scrive oggi del Milan e della sua retroguardia da sistemare dopo la partenza di Thiaw. Secondo la rosea, infatti, i rossoneri, oltre a Leoni, il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo, e quello del Genoa De Winter, starebbero monitorando un vecchio grande obiettivo, nonché ex difensore gigliato: Nikola Milenkovic. Il serbo è reduce da un'annata super, ed il Milan aveva già pensato a lui in passato, anche se arrivarci adesso pare complicato.