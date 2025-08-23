Un debutto, quello della Fiorentina di Pioli, che avviene domani (ore 18.30) a Cagliari e che vede Moise Kean fondamentale nel 3-5-2che Pioli intende portare avanti. Con alcune varianti. Perché Ndour, la grande rivelazione del precampionato e di Presov, che sarebbe la mezzala sinistra, agisce quasi da trequarti, facendo intensità e portando pressione sui portatori avversari e Gudmundsson (autore del terzo gol, ispirato da Cher) agli ucraini fa la seconda punta poco più indietro di Kean, ma ha libertà di svariare quando ha il pallone tra i piedi. Dzeko per ora si ritaglia minuti di qualità.
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Meglio non schierare Piccoli in un ambiente così caldo come Cagliari”
Può essere fondamentale proprio per gestire i vantaggi. Ma presto al fronte offensivo si aggiungerà anche Roberto Piccoli che non è stato ancora ufficializzato e non verrà convocato per domani.Meglio, anche per questioni di opportunità, non schierarlo in un ambiente, quello cagliaritano, che si annuncia caldo, viste le cessioni dell'attaccante andato in doppia cifra nella passata stagione e di Zortea (al Bologna) dopo il record di abbonamenti.
Ma Piccoli non potrà giocare al posto di Moise neppure giovedì a Reggio Emilia nel ritorno del playoff di Conference contro il Polissya (andata 0-3) perché non è stato inserito nella lista Uefa per queste due partite. Quindi, l'eventuale debutto potrà esserci domenica 31 a Torino contro i granata. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.
