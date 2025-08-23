Gazzetta: “Meglio non schierare Piccoli in un ambiente così caldo come Cagliari”

Un debutto, quello della Fiorentina di Pioli, che avviene domani (ore 18.30) a Cagliari e che vede Moise Kean fondamentale nel 3-5-2che Pioli intende portare avanti. Con alcune varianti. Perché Ndour, la grande rivelazione del precampionato e di Presov, che sarebbe la mezzala sinistra, agisce quasi da trequarti, facendo intensità e portando pressione sui portatori avversari e Gudmundsson (autore del terzo gol, ispirato da Cher) agli ucraini fa la seconda punta poco più indietro di Kean, ma ha libertà di svariare quando ha il pallone tra i piedi. Dzeko per ora si ritaglia minuti di qualità.