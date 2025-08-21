Viola News
Gazzetta: “La Cremonese valuta l’ex viola Colpani. Su di lui anche il Sassuolo”

La Cremonese valuta l'ex Fiorentina Andrea Colpani
La Cremonese mette nel mirino Andrea Colpani, trequartista classe 1999 di proprietà del Monza. Dopo una stagione non del tutto positiva alla Fiorentina, il giocatore spera di riscattarsi rimanendo in massima serie. La formula trovata sarebbe quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. C'è però da battere la concorrenza del Sassuolo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

