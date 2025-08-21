La Cremonese mette nel mirino Andrea Colpani, trequartista classe 1999 di proprietà del Monza. Dopo una stagione non del tutto positiva alla Fiorentina, il giocatore spera di riscattarsi rimanendo in massima serie. La formula trovata sarebbe quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. C'è però da battere la concorrenza del Sassuolo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “La Cremonese valuta l’ex viola Colpani. Su di lui anche il Sassuolo”
La Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “La Cremonese valuta l’ex viola Colpani. Su di lui anche il Sassuolo”
La Cremonese valuta l'ex Fiorentina Andrea Colpani
© RIPRODUZIONE RISERVATA