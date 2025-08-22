Gazzetta: “Kean, leggerezza imperdonabile. Ma il difensore meritava il giallo”

Gazzetta sull'espulsione di Moise Kean

Redazione VN 22 agosto - 08:41

E tutta un'altra storia. La Fiorentina è a un passo dal tabellone della Conference. Ne fa tre agli ucraini del Polyssia in una Tatran Arena di Presov piena, ma in cui si sentono solo i 400 tifosi viola e giovedì a Reggio Emilia nella gara di ritorno le basterà stare in controllo.

Dovrà farlo senza Moise Kean perché il centravantone ha cominciato benissimo tirando una sassata dopo 8' che è finita sul palo e poi è sbattuta sulla schiena del portiere Kudryk, ha pennellato una gran palla bruciando in velocità l'acerbo Kornichuk sulla quale l'imprescindibile Gosens ha colpito raddoppiando, ma al 44' ha commesso una leggerezza imperdonabile: duello a centrocampo con il rude Sarapii che lo ha preso per la coda.

Moise lo ha colpito con una gomitata. L'arbitro non ha fischiato, ma dal Var qualche segnale all'auricolare è arrivato e ha cacciato il 20 della Fiorentina lasciando impunito il difensore in verde che il giallo lo avrebbe meritato. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.