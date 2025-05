Gazzetta: “Kean in forte dubbio. Ecco la situazione del bomber viola”

La Gazzetta dello Sport parla oggi sulle sue pagine dei problemi fisici di Moise Kean e di un suo possibile forfait a Venezia. LEGGI QUI Come scrive il quotidiano, la verità definitiva arriverà soltanto attraverso i convocati oggi pomeriggio, ma rimane in forte dubbio la presenza di Moise Kean domani. In caso di assenza dalla lista, è possibile che venga diramato un report medico. L'attaccante ha avvertito un fastidio nell'ultima azione della gara di Conference League contro il Betis Siviglia giovedi scorso e l'ipotesi a ora più accreditata è quella di vedere in campo la coppia Gudmundsson-Beltran, anche perché Zaniolo è squalificato dopo l'espulsione di Roma.