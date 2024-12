Non è stato il saluto al 2024 che la Fiorentina e il Franchi si aspettavano. Una sconfitta dolorosa contro l'Udinese che, secondo la Gazzetta dello Sport, nasce da una condizione fisica e mentale non all'altezza della situazione. Ciò che è successo ad Edoardo Bove ha colpito tutti e la sua presenza in panchina doveva dare una carica in più, ma che è durata troppo poco.

L'errore principale della squadra di Palladino è quello di non aver continuato a giocare come l'inizio partita. Pronti via e Sottil si guadagna un bel calcio di rigore concretizzato da Moise Kean, che esulta per il 10° gol in campionato ma che poi avrà poco per cui ballare. Perché l'Udinese tiene bene il campo, rimane in partita e non concede più nulla.