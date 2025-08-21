Gazzetta: “I viola hanno il dovere di vincere la Conference. Ecco perché”

Le altre—
Dalla Germania arriva il Mainz, sesto a -30 dal Bayern nell'ultima Bundesliga e tra l'altro impegnato col complicato Rosenborg in questo turno, mentre è decisamente più pericoloso lo Strasburgo, spendacciona filiale del Chelsea. Possiamo, inoltre, citare l'Anderlecht di Thorgan Hazard o l'Aek di Jovic e Martial, avversarie stasera, o il Besiktas di Solskjaer con Abraham, Oxlade-Chamberlain e Ndidi, lo Shakhtar di Arda Turan con brasiliani di seconda e terza fila, lo Sparta Praga che guida il campionato ceco. Sulla carta il tabellone potrà essere complicato dai club che scendono dall'Europa League in quanto sconfitti in quest'ultimo turno: difficile fare previsioni ma sinceramente all'orizzonte non appare nessuno squadrone.
