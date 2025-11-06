Gazzetta: “Ecco cosa non ha funzionato tra Pioli e i giocatori della Fiorentina”

La Gazzetta dello Sport su Stefano Pioli

Redazione VN 6 novembre 2025 (modifica il 6 novembre 2025 | 08:28)

La sensazione è che in questo momento tremendo Galloppa e i calciatori si siano trovati d'accordo. Lo spogliatoio era scosso. Anche se Rolly ribadisce che «con Pioli il rapporto umano è stato buono». Le parti non sono riuscite a entrare in sintonia tattica. L'allenatore pretendeva di alzare il livello e questa pressione ha influito in negativo. Come i continui cambi e scossoni in ogni partita.

Oggi Galloppa farà delle ovvie rotazioni, facendo partire Kean dalla panchina. Il bomber va preservato per la battaglia di Genova. Profondità e peso davanti dovrebbe assicurarli Piccoli. La vera novità è in porta: «Gioca Tommaso Martinelli», il 2006 di cui si dice da tempo benissimo. E che finora non aveva potuto avere chances. Il tecnico lo ha avuto in Primavera. E ha allenato pure Comuzzo e Fortini, prome'si titolari, e Kouadio. «Non posso con un solo allenamento cambiare la struttura».

Quindi difesa a tre. E centrocampo presumibilmente a cinque dove le combinazioni possibili non sono poche. Difficile rinunciare a Mandragora, così come a un altro palleggiatore, Nicolussi Caviglia o Fagioli se l'intento è quello di gestire meglio il pallone. Ndour in Europa ha fatto bene, la sua fisicità può servire. Ma anche Sohm spera. Davanti è ipotizzabile che Fazzini supporti e lanci Piccoli. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.