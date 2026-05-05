Gazzetta: “Difficile dire chi sia il colpevole. Tutto troppo per Pongracic”

Troppe cose e tutte troppo insieme per Pongracic (e poi Comuzzo) e Ranieri. Difficile decidere chi sia il peggiore

Redazione VN 5 maggio 2026 (modifica il 5 maggio 2026 | 10:43)

Nella difesa della Fiorentina è anche difficile stabilire chi sia colpevole - a parte Gosens che scivola a inizio azione - perché i giallorossi da fermare sbucano dalle pareti e non si sa più chi andare a prendere. E vale anche per il 3-0, con Kone che sovraccarica il lato destro, salta Fagioli sulla linea di fondo e premia l'irruzione di Hermoso.

Malen esibisce movimenti e contromovimenti, una volta attacca lo spazio e un'altra si stacca per ricevere tra le linee, punta la porta o cerca l'assist, replica anche la trivela già utilizzata a Bologna, stavolta per mandare in gol Pisilli: troppe cose e tutte troppo insieme per Pongracic (e poi Comuzzo) e Ranieri.

Ma anche per qualsiasi difensore della Serie A, a giudicare dallo score dell'ex Aston Villa. L'avesse avuto dall'inizio del campionato, Gasp, altro che corsa alla Champions... La gara si sblocca proprio in seguito alla prima scossa di Donny: percussione, destro deviato da Ranieri sulla traversa e poi fuori, angoli di Pisilli e capocciata di Mancini. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.