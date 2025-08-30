Gazzetta: “Conference? Fiorentina, ti dovresti fare male da sola per non passare”

La Gazzetta dello Sportcommenta in modo positivo il sorteggio di ieri. Con una Fiorentina candidata per la vittoria finale della Conference League:
In Conference League di solito si fa sul serio dagli ottavi in avanti. Meglio non sottovalutare il gruppo sorteggiato ieri a Montecarlo, ma la Fiorentina dovrebbe davvero farsi del male per non raggiungere l'obiettivo minimo, entrare tra le prime otto: un po' quello che è successo all'inizio della partita di ritorno dei playoff con il Polissya, quando gli ucraini si sono ritrovati a un passo dal recuperare lo 0-3 dell'andata. Lezione, si spera, imparata. Difficile che la storia si ripeta. Un anno fa c'era il Chelsea, futuro campione del mondo, a sbarrare la strada a tutte le altre, Fiorentina compresa, e infatti Maresca si prese la Conference - prima di raddoppiare con il Mondiale per club in America - battendo il finale il Betis che aveva superato i viola in semifinale. Non c'è neanche il Betis, se per questo. Da Spagna e Inghilterra arrivano il Crystal Palace, retrocesso dall'Europa League a causa della proprietà in comune con il Lione, e il Rayo Vallecano, probabilmente le rivali più accreditate della Fiorentina per il successo finale, ma comunque il sorteggio "digitale" le ha tenute lontane dalla squadra di Pioli per il momento.
