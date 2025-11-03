Gazzetta: “Commisso vuole evitare divorzio traumatico con Pioli. Palladino in pole”

Commisso e la ricerca di un accordo con Stefano Pioli

Redazione VN 3 novembre 2025 (modifica il 3 novembre 2025 | 08:25)

Fuori dallo stadio Franchi la rabbia dei tifosi viola esplode in cori e contestazioni, mentre dentro la società sceglie la via del silenzio stampa e si chiude nel ritiro del Viola Park per riflettere sul futuro. L’avventura di Stefano Pioli alla guida della Fiorentina sembra ormai giunta al capolinea: il tecnico non ha rassegnato le dimissioni, ma la frattura con l’ambiente appare insanabile. I tifosi chiedono il suo addio, la squadra non sembra più seguirlo e i risultati in campo confermano il crollo. In queste ore si valuta una soluzione temporanea, con l’allenatore della Primavera, Daniele Galloppa, pronto a subentrare ad interim in attesa della scelta definitiva.

Nel frattempo, la dirigenza — rimasta senza il d.s. Daniele Pradè, dimessosi sabato — cerca una via d’uscita da una crisi profonda. Sono stati avviati contatti con Paolo Vanoli e non è del tutto escluso un ritorno di Raffaele Palladino, nonostante i rapporti incrinati dopo l’addio estivo. La decisione finale spetterà comunque a Rocco Commisso, rimasto negli Stati Uniti, mentre il direttore tecnico Roberto Goretti e il direttore generale Alessandro Ferrari stanno valutando i possibili scenari. Il club vuole evitare un divorzio traumatico da Pioli, per ragioni sia umane che economiche, visto il suo contratto triennale da tre milioni netti a stagione.

Sul campo, però, la situazione è disastrosa. Contro il Lecce Pioli ha cambiato tutto il centrocampo già all’intervallo, segno della confusione tattica e mentale che domina la squadra. Il pubblico ha reagito con durezza, prima con cori contro l’allenatore e poi con un vero e proprio assedio all’ingresso della tribuna autorità, sorvegliata dalle forze dell’ordine. In un clima di sfiducia totale, con la classifica che spaventa e il morale ai minimi storici, Firenze vive una delle notti più buie della sua recente storia calcistica. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.