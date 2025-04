Gazzetta: “Commisso-Kean, ancora nulla è deciso. Dipende da due fattori”

Rocco Commisso ha parlato con Moise Kean. Tutto è successo in quel di Cagliari e in casa Fiorentina regna la positività. Il Presidente viola ha mostrato i progetti per il futuro all'attaccante che, di canto suo, ha ribadito il suo gradimento per la piazza e per la squadra allenata da Raffaele Palladino. Ancora però, non è stato deciso nulla. Lo spiega la Gazzetta dello Sport: