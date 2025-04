Incontro Kean-Commisso, ribadita la volontà del patron viola: cosa filtra

La partita tra Cagliari e Fiorentina non si è disputata: il match di Serie A è stato rinviato a domani, 23 aprile, in seguito all'annuncio della morte di Papa Francesco. Nonostante lo stop forzato, la Fiorentina non è rimasta con le mani in mano e ha comunque portato avanti il proprio lavoro. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società viola ha colto l’occasione per ribadire a Moise Kean la volontà di puntare su di lui anche in futuro. Il presidente Rocco Commisso, il direttore generale Alessandro Ferrari e il direttore sportivo Daniele Pradè hanno incontrato l’attaccante per confermare quanto già dichiarato pubblicamente: Kean è un elemento centrale nel progetto della Fiorentina. Durante il colloquio non si è parlato di contratti o cifre, anche perché all’incontro non era presente l’agente del giocatore. Tuttavia, la trasferta in Sardegna è stata utile per rafforzare il legame tra il club e Kean, lasciando intendere che la volontà di trattenerlo resta forte.