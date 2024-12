Gazzetta: “Bove fuori domani e poi al Viola Park. Dubbi sul suo futuro”

Edoardo Bove è stato operato, sta bene e adesso guarda al futuro. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sportil giocatore potrebbe lasciare l'ospedale di Careggi già nella giornata di domani, per poi andare al Viola Park per far visita ai suoi compagni. L'operazione è andata bene, con il defibrillatore sottocutaneo che adesso raccoglierà tutti i dati possibili per capire meglio le cause del suo malore.