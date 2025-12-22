Gazzetta alla Fiesole: “Per salvare la Fiorentina remate dalla stessa parte”

La Gazzetta dello Sport sulla Curva Fiesole

La storia del calcio è fatta di immagini simboliche che col tempo assumono un valore profondo. Quanto accaduto a Firenze può diventare uno di questi segnali, se interpretato nel modo giusto. La Fiorentina, più di ogni altra cosa, ha oggi bisogno di ricucire il rapporto emotivo con la città. Il tifo viola, spesso passionale e non convenzionale, può essere una risorsa o un peso: in un momento così delicato, uscire dalla crisi è possibile solo ritrovando unità e rimandando giudizi e polemiche a fine stagione.

La protesta della curva Fiesole, rimasta vuota per i primi venti minuti, ha creato un’atmosfera cupa e straniante, accentuata da uno stadio parzialmente in ristrutturazione. I malumori erano percepibili, ma l’ingresso dei tifosi ha coinciso con un momento chiave: una punizione dal limite e il gol di Mandragora. Senza cadere nella retorica, non è stata la curva a segnare, ma è evidente come il pubblico fiorentino possa incidere sull’andamento emotivo della squadra, soprattutto su un gruppo fragile dal punto di vista caratteriale.

Quel gol è sembrato quasi un gesto di riconciliazione, un tentativo di riaprire un dialogo con una tifoseria che soffre da mesi e spera in un cambiamento. La larga vittoria sull’Udinese serviva a lanciare un segnale di fiducia: per la panchina di Vanoli, per chiudere il ritiro al Viola Park e per vivere un Natale più sereno. Ora servirà continuità già a Parma, ma intanto la Fiorentina è tornata a vincere in campionato dopo 210 giorni, ancora una volta contro l’Udinese. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.